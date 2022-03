Trækker stikket

Sandra Bullock tager en pause fra at være skuespiller og producer for at fokusere på at være mor

Tiden skal omprioriteres for den dygtige skuespiller Sandra Bullock.

Det fortæller hun til den fremmødte presse ved premieren på hendes nyeste film 'The Lost City'.

Her blev den 57-årige mor til to spurgt om, hvad der var det næste for hendes karriere.

- Jeg skal bare have noget tid til at være mor, lød det fra Sandra Bullock, der har børnene Louis og Laila, som hun har adopteret.

Skuespilleren fortalte, at hun regner med, at hun kommer tilbage til filmens verden.

- Måske når de er teenagere. Omkring 16-17 år.

Dermed kan der altså gå op til syv år, før hun er tilbage på skærmen. Sønnen Louis er 12 år gammel, mens datteren Laila er ti år.

Sandra Bullock har tidligere fortalt åbent om, at hun har haft svært ved folks reaktioner på, at hun som hvid kvinde har adopteret to børn med en anden hudfarve.

- Nogle gange ville jeg ønske, at vores hudfarve var ens. Fordi så ville det være lettere, når folk mødte os, har hun tidligere udtalt.

