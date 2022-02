Trækker støtte til Joe Rogan

Dwayne Johson var en af de få stemmer, der til at starte med bakkede op om podcastvært Joe Rogan, da han først kommenterede komikerens kontroversielle udtalelser i forbindelse med covid-19.

Men nu ser det ud til, at 'The Rock' er kommet på andre tanker, efter at sangerinden India Arie har delt en video, hvor Joe Rogan ikke taler så pænt om sorte og bruger n-ordet over 20 gange.

'Kære Don Winslow. Mange tak for din kommentar. Jeg hører dig og alle andre her 100 procent. Jeg var ikke klar over hans brug af n-ordet forud for mine kommentarer. Men nu er jeg blevet belært om hans fulde narrativ. Det var et lærerigt øjeblik for mig.'

Sådan skriver Johnson på Twitter i et svar til forfatter og politisk aktivist Don Winslow, der satte spørgsmålstegn ved hans støtte til podcast-værten.

'Kære The Rock. Du er en helt for mange mennesker. At bruge din platform til at forsvare Joe Rogan – en fyr, der brugte og grinte ad brugen af n-ordet dusinvis af gange – er en forfærdelig måde at bruge din magt. Har du rent faktisk lyttet til mandens mange racistiske udtalelser om sorte?,' lød det fra Don Winslow.

Joe Rogan undskyldte i weekenden for at have brugt n-ordet, mens Spotify har fjernet mere end 70 episoder af hans podcast.