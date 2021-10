Tragedie: Realitystjerne knivdræbt

Kendt amerikansk 'Ex on the Beach'-deltager og dj mistede i weekenden livet efter stort skænderi med en ukendt person, der endte som morder

Det er ikke kun herhjemme, at programmet 'Ex on the Beach' trækker seere til tv-skærmen.

I 2018 kunne man opleve Chris Pearson som en af de mandlige deltagere i den amerikanske udgave, der i øvrigt var den første af slagsen i USA.

Nu er han død. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ.

Chris Pearson, der var en populær discjockey og kendt under navnet 'Creatures Ferris', blev kun 25 år gammel.

Dødsfaldet skete i San Fernando Valley i Los Angeles tidligt søndag morgen. Her kom Chris Pearson ifølge rapporter i en heftig diskussion med en indtil videre uidentificeret person.

Sikkert er det dog, at denne person til sidst med kniv stak Chris Pearson, der blødende og døende blev fragtet til hospitalet.

Her udåndede han, ifølge TMZ, kort efter.

Indsamling til familien

Chris Pearsons venner har nu startet en GoFundMe-indsamling til hans chokerede familie i fødestaten Colorodo.

Den karismatiske fyr vandt mange hjerter blandt amerikanske tv-seere under sin deltagelse i 'Ex on the Beach', hvor han var med i 11 episoder, inden han røg ud.

Dels fordi han var underholdende, men også fordi han viste sine følsomme sider. Han græd således flere gange for åben skærm, fordi han fortsat havde følelser i klemme i forhold til de ekskærester, der konfronterede ham i programmet.

Mange af deltagerne i den pågældende sæson var levn fra andre mere eller mindre populære realitykoncepter i det amerikanske, men Chris Pearson var blandt de få, der på forhånd ingen tv-erfaring havde før sin deltagelse.

Ifølge TMZ har politiet flere spor at gå efter i sagen, og en kilde fra politiet siger til det amerikanske medier, at den formentlig 'er til at opklare'.