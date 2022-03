Tragisk dødsfald: Døde af overdosis

Den amerikanske skuespiller Heath Freeman døde i efteråret, 41 år gammel, men først nu er årsagen til stjernens tidligere død klarlagt.

Ifølge TMZ, der har fået indsigt i obduktionsrapporten, døde Freeman som følge af en overdosis. Han havde angiveligt taget flere forskellige stoffer, heriblandt kokain og det smertestillende middel fentanyl.

Skuespilleren, der er bedst kendt for sin rolle som seriemorderen Howard Epps i hitserien 'Bones', blev fundet død i sin seng i hjemmet i Austin efter at have festet vildt hele natten, lyder det ifølge mediet i rapporten.

Dødsfaldet er derfor også klassificeret som et uheld.

Knuste over tabet

I forbindelse med Heath Freemans død udtalte hans manager på vegne af de nærmeste sorgen over tragedien.

'Vi er virkelig knuste over tabet af vores elskede Heath Freeman. Et strålende menneske med en intens og sjælfuld ånd. Han efterlader os med et uudsletteligt aftryk i vores hjerter', lød det blandt andet fra manageren.

Af meddelelsen fremgik det også, at Freeman havde fuld gang i sin karriere.

'Han var ekstremt stolt af sit seneste filmarbejde og var meget spændt på det næste kapitel i sin karriere', skrev manageren.

Ud over rollen i 'Bones' var Heath Freeman også kendt fra tv-serier som 'Skadestuen', 'NCIS' og 'The Closer'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har onsdag lanceret en ny, ugentlig kultur-podcast med René Fredensborg og Molly Balsby. Lyt til 'Revolver' herunder eller i din foretrukne podcast-app