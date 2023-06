Tragisk ulykke: TV-stjerne død i flystyrt

Pilot og tv-vært Jim Tweto er død i et flystyrt fredag. Det skriver flere medier heriblandt The Guardian.

Jim Tweto var kendt fra Discovery Channels dokumentarserie 'Flying Wild Alaska'.

Flyulykken kostede 68-årige Tweto og en passager livet og fandt sted nær Shaktoolik i det vestlige Alaska.

Ifølge The Guardian blev Alaska State Troopers underrettet om flystyrtet 11:50 kun kort efter, at Jim Twetos fly, et Cessna 180, lettede.

Flere lokale medier fortæller, at vidner har set flyet lette, men at det angiveligt ikke formåede at stige nok i højden og derfor styrtede ned.

Årsagen til flystyrtet er endnu ikke fastlagt og undersøges stadig af lokale myndigheder.

Jim Tweto var garvet bush-pilot, der kunne lette og lande uden brug af landingsbaner.

Deler rørende foto

Både passageren, 45-årige Shane Reynolds, og Jim Twetos lig er bjerget fra ulykkesstedet.

'Flying Wild Alaska' blev vist i tre sæsoner på Discovery fra januar 2011 til juli 2012.

Serien havde Tweto, hans hustru Ferno og tre døtre som hovedpersoner.

De drev Era Alaska, et lille regionalt flyselskab, der betjente og fløj til de afsidesliggende byer i staten.

På Instagram skriver hans datter Ariel, at hendes far 'døde, mens han gjorde, han virkelig elskede',

I forbindelse med en indsamling til dem, har hun delt et foto af Shane Reynolds sammen med sin familie.