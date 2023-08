Transportkaos efter koncert: Beyoncé betaler!

Et uvejr i Washington DC har resulteret i, at Beyoncé kom sine fans til undsætning

Lyn og kraftig regn er ikke det bedste koncertvejr, men det var, hvad Beyoncés fans blev mødt af, da hun skulle give koncert i Washington DC på FedExField udendørsarena.

Superstjernen er i øjeblikket på sin 'Renaissance'-verdensturné, men søndag aften gik alt ikke helt som planlagt. En voldsom storm forsinkede hendes optræden, hvilket fik Beyoncé og hende team til at træde i karakter. Det skriver CNN.

Beyoncés verdensturné startede 10. maj og slutter 1. oktober. Foto: Genevieve Tate Ritzau/Scanpix

Frygtede ikke at komme hjem

Fordi koncerten blev udskudt, frygtede flere af publikum, at de ikke kunne nå den sidste metro hjem, og her greb Beyoncé og hendes team ind.

'På grund af dårligt vejr, der kan forsinke starten på aftenens 'Renaissance'-koncert på FedExField, vil metroen forlænge rejsetiderne,' meddelte Washington Metropolitan Area Transit Authority ifølge CNN.

Annonce:

'Den ekstra time vil blive betalt af touren, der betaler udgiften på 100.000 dollars. Det dækker over flere tog, at holde alle 98 stationer åbne og andre omkostninger.'

100.000 dollars svarer til cirka 680.580 danske kroner.

Forsinket med to timer

Vejrsituationen blev så slem, at flere blev bedt om at søge ly, mens de ventede på, at sangerinden fik grønt lys til at indtage scenen, mens andre fik besked på at søge ly i deres biler.

Ifølge nyhedsmediet blev arenaen tildækket, mens det regnede, og det skabte en kaotisk situation, der resulterede i at flere personer, der stod i arenaen blev behandlet for hedeslag. En enkelt måtte på hospitalet.

Efter to timers ventetid med stormvejr, fik Queen B lov til at gå på scenen.