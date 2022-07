'Traumatiseret': Nu slipper hun

Britney Spears slipper for at indtage vidneskranken igen i retssagen mellem hende selv og hendes far.

Det afgjorde retten i Los Angeles onsdag, skriver flere internationale medier, heriblandt PageSix.

Sagen omhandler et årelangt værgemål, som Britney Spears har været underlagt, der gjorde hendes far til hendes værge. Det betød, at han havde fuld kontrol over hendes liv - heriblandt hendes økonomi.

Britney Spears' advokat, Mathew Rosengart, gjorde indsigelse mod at indkalde Britney Spears til afhøring i retten igen, da hun ifølge ham 'føler sig traumatiseret af, hvad hun gik igennem' i den første afhøring.

Her talte hun virtuelt til retten sidste efterår, hvor hun blandt andet beskrev værgemålet som 'krænkende'. Hun tog imod spørgsmål fra sin far, Jamie Spears', advokat, og det var ifølge hendes egen advokat så traumatiserende, at hun ville blive 'retraumatiseret' ved at tage imod spørgsmål igen.

Jamie Spears' advokat, Alex Weingarten, har planer om at appellere afgørelsen. Han fortæller samtidig, at Jamie Spears er 'stolt af, og vil forblive stolt af, hvad han gjorde for - ikke imod - sin datter.'

I september sidste år gik Jamie Spears med til at ophæve værgemålet, selvom sagen endnu ikke var afgjort ved retten. Sagen har vakt massiv opsigt ved medier verden over.

