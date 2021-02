Traumatisk sexscene: Jeg græd og græd

Filmen 'Desperado' satte den Oscar-nominerede Salma Hayek på verdenskortet, men selvom der er gået 26 år, husker hun stadig med gru tilbage på filmens sexscene.

'Desperado' havde Robert Rodriguez som instruktør og Antonio Banderas som den store stjerne, og i den populære podcast Armchair Expert understreger Hayek mandag, at hendes traume ikke skyldes deres opførsel.

Jovist, der var nogle bump på vejen, og som Hayek fortæller, så fremgik sexscenen ikke af det manuskript, hun fik stukket i hånden. Det var noget, der blev føjet til undervejs.

- Så da vi begyndte at filme, begyndte jeg at græde, siger Hayek i podcasten og fortæller, at hun blev ved med at sige til de tre andre personer i rummet, som var Rodriguez og hans daværende hustru, der var producent, og naturligvis Antonio Banderas:

- Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Jeg er bange.

- En af de ting, jeg var bange for, var Antonio. Han var en gennemført gentleman og virkelig flink, og vi er stadig supertætte venner, men han var meget 'fri'. Det skræmte mig, at det ikke betød noget for ham. Jeg begyndte at græde, og han sagde 'åh Gud, du får mig til at føle mig som en forfærdelig person'. Jeg var så flov over, at jeg græd, fortsætter hun.

Salma Hayek er efterhånden blevet 54 år. Foto: Ritzau Scanpix

Salma Hayek understreger flere gange i interviewet, at det ikke er en kritik af Banderas og Rodriguez.

Hun tænkte i stedet meget på, at hendes familie skulle se det, og scenen blev derefter.

- Jeg ville ikke slippe håndklædet. De forsøgte at få mig til at grine, og jeg tog det af i to sekunder, inden jeg begyndte at græde igen. Vi gjorde det bedste, vi kunne på tidspunktet, siger hun.