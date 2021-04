Tre år efter skilsmissen: Elsker stadig hinanden

Justin Theroux fortæller, at han stadig er gode venner med Jennifer Aniston, selvom de to ikke længere er gift

Hvis man skulle tro sladdermedier verden over, levede Justin Theroux og Jennifer Aniston i et turbulent forhold med store skænderier og konstante brud som følge af at leve i et langdistanceforhold på grund af deres arbejde.

Det er dog ikke sandheden, og det havde intet med problemer med et langdistanceforhold at gøre, da de i starten af februar 2018 meldte ud, at de havde besluttet sig for at blive skilt efter tre års ægteskab og syv års forhold.

Det understreger Justin Theroux i et stort interview med Esquire.

Her fortæller den 49-årige skuespiller, at det var sandt, da de fortalte, at de skiltes som venner, og tre år senere har de bevaret venskabet.

- Vi taler ikke sammen hver dag, men vi ringer til hinanden. Vi FaceTimer, og vi skriver sammen. Om I kan lide det eller ej, så havde vi ikke et dramatisk brud, og vi elsker hinanden, siger han og tilføjer:

- Jeg er oprigtig, når jeg siger, at jeg værdsætter vores venskab. Vi kan ikke være sammen og stadig give hinanden glæde og venskab. Hun får mig til at grine rigtig meget. Hun er en vildt morsom person, og det ville være et tab for mig personligt, hvis vi ikke stadig havde kontakt. Jeg vil gerne tro, at det samme gælder for hende.

Justin Theroux, der blandt andet er kendt for sin rolle som Adam Kesher i 'Mulholland Drive' og Kevin Garvey i 'The Leftovers', siger til mediet, at han ikke dater nogen på nuværende tidspunkt.

- Jeg har kun ét vigtigt forhold i mit liv ... min mor, siger han grinende til mediet.