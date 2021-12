Tre års adskillelse: - Jeg græd uafbrudt

De to 'Titanic'-stjerner Leonardo DiCaprio og Kate Winslet har som så mange andre mærket coronapandemiens konsekvenser.

I et stort interview med britiske The Guardian fortæller Kate Winslet, at de to ikke har set hinanden i tre år blandt andet på grund af den globale nedlukning.

Derfor var glæden stor, da de to venner for nylig genså hinanden.

- Jeg græd uafbrudt. Jeg har kendt ham halvdelen af mit liv! Og det har bare ikke været sådan, at jeg har befundet mig i New York, eller han har været i London, så der har været mulighed for at spise en middag eller tage en kop kaffe og indhente det forsømte, siger Winslet og fortsætter:

- Vi har ikke kunnet rejse ud af vores lande. Ligesom så mange andre globale venskaber, har vi måttet undvære hinanden på grund af Covid.

Meget tætte

Siden Kate Winslet og Leonardi DiCaprio spillede sammen i 'Titanic' som henholdsvis 21-årig og 22-årig i 1997, har de blandt andet også stået over for hinanden i det romantiske drama 'Revolutionary Road' fra 2009.

Og deres samarbejde har styrket deres venskab.

- Han er min meget nære ven. Vi er forbundet for livet, siger Kate Winslet til The Guardian om deres forhold.

Kate Winslet danner privat par med Edward Abel Smith, som hun blev gift med i 2012. 47-årige Leonardo DiCaprio har i fire år dannet par med den 23 år yngre model og skuespiller Camila Morrone.