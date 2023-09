Tre måneder efter fødsel: Al Pacino skal skilles

Det blev til lige godt halvandet år og en baby for stjerneskuespiller Al Pacino og filmproducer Noor Alfallah.

Det skriver The Blast, som er kommet i besiddelse af skilsmissebegæringen, der er blevet indgivet af den 29-årige producent, som altså vil skilles fra 83-årige Pacino.

Mediet skriver, at Noor Alfallah søger og fuld forældremyndighed over den søn, parret fik i juni, men at Pacino skal have mulighed for 'rimeligt samvær'.

Hun foreslår også, at de deler den juridiske forældremyndighed, så Pacino får mulighed for at være med til at træffe valg om ting som skolegang, religion og beslutninger om eventuel medicin.

Noor Alfallah anmoder desuden retten om, at Al Pacino betaler for advokatudgifter i forbindelse med skilsmissen.

Far til fire

Al Pacino har dannet par med Noor Alfallah siden april 2022.

Parret fik i juni en søn, der har fået navnet Roman Pacino.

Den 83-årige Hollywood-stjerne har i forvejen tre børn fra tidligere forhold. To med Beverly D'Angelo og et med Jan Tarrant.

Noor Alfallah havde ingen børn i forvejen. Hun har tidligere været kærester med The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger.