Trodser dødelig katastrofe

I snart en uge har flammer raseret den hawaiianske ø Maui i den dødeligste skovbrand i USA's historie.

Det har dog ikke fået den verdenskendte talkshowvært Oprah Winfrey, som ejer et hus i tropeparadiset, til at tage sit gode tøj og flygte i sikkerhed.

I stedet har hun i flere omgange været forbi de midlertidige lejre, som huser evakuerede beboere, med hjælp og fornødenheder. Det skriver Entertainment Tonight, som kan berette, at Winfrey har delt ud af blandt andet puder, shampoo, bleer og lagener til de nødstedte.

Talkshowværten har et feriehus på Maui, som er ramt af skovbrand. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

I en video på Instagram sætter Oprah Winfrey ord på katastrofen.

- Det, jeg har lært i denne her uge, er, at når man ikke ved, hvad man skal gøre, så gør man alt, hvad man kan, siger hun.

Stærkt folk

Winfrey forklarer, at hun i første omgang har sørget for nogle basale fornødenheder, men at hun på et senere tidspunkt vil donere en sum penge til genopbygning.

- Der er en fantastisk ånd i det her samfund, hvor folk hjælper hinanden. Og jeg ved, at når kameraholdene er taget hjem, og resten af verden er kommet videre, så vil genopbygningen begynde. Hawaiianerne er et stærkt folk, som går meget op i familie, og med lidt hjælp kommer vi til at opleve flere føniksfortællinger – ting, der genopstår fra asken, siger hun.

Kraftig opfordring

Oprah Winfrey er ikke den eneste stjerne, der har gjort opmærksom på skovbranden på Maui.

Også 'Aquaman'-stjernen Jason Momoa og skuespiller Dwayne 'The Rock' Johnson har på sociale medier udtrykt deres sorg over katastrofen og opfordret til at støtte ofrene.

Jason Momoa, der selv er født i Hawaii, går sågar i kødet på de turister, der fortsat rejser til øen for at tage på ferie.

Jason Momoa har flere gange opfordret til at donere til fordel for de berørte på Maui. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

'Maui er ikke et sted, man skal holde ferie lige nu. REJS IKKE TIL MAUI. Lad være med at overbevise jer selv om, at jeres tilstedeværelse er ønsket på en ø, der lider så voldsomt', skriver han og takker samtidig dem, der har doneret til fordel for ofrene.

I skrivende stund har 93 mistet livet som følge af skovbranden.