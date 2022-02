Trodser missilregn: Aflyser ikke comedy-show i Kiev

Louis C.K. holder fast i at afholde to shows i Ukraines hovedstad fredag og lørdag

Den amerikanske komiker og skuespiller Louis C.K. lader sig ikke sådan ryste.

I hvert fald har han ifølge New York Post valgt at holde fast i sine to comedyshows i Kiev fredag og lørdag aften. Det fremgår af en mail fra arrangøren til billetholderne, hvor de skriver, at de to shows 'vil finde sted som planlagt'.

Af billetsiden fremgår det desuden, at der stadig er billetter til salg til de to shows.

Dermed trodser Louis C.K. den alvorlige situation mellem Rusland og Ukraine, der synes at eskalere time for time.

Tidlig fredag morgen dansk tid har de russiske styrker ifølge den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, genoptaget angrebet mod hovedstaden, som blandt andet er blevet ramt af flere missiler. Flere internationale journalister melder om eksplosioner i Kiev.

Der er desuden meldinger om missilangreb mod en ukrainsk grænsepost i den sydøstlige region Zaporizjzja, hvor flere angiveligt er blevet dræbt.

Den 54-årige komiker, der har det borgerlige navn Louis Szekely, er dog ikke den eneste, der ikke lader situationen i Ukraine stå i vejen for sit professionelle virke.

Torsdag kom det frem, at hollywoodstjernen Sean Penn i øjeblikket befinder sig midt i orkanens øje, fordi han er i færd med at optage en dokumentarfilm.

Skandaleombrust

Det er ikke første gang, at Louis C.K. tiltrækker sig opmærksomhed i en knap så gunstig situation.

Mange kan måske huske, at han tilbage i 2017 skabte overskrifter, da han blev anklaget for og erkendte adskillige tilfælde af seksuelle chikane mod kvinder.

Blandt andet har han erkendt at have onaneret foran flere kvindelige kolleger.