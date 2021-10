Trues af kæmpe-strejke

Omkring 60.000 ansatte i film- og tv-industrien i Hollywood truer med at nedlægge arbejdet

Lange arbejdsdage på 16 timer.

Det var sådan noget, man kunne blære sig med i Hollywood indtil for kort tid siden.

Men der er kommet andre boller på suppen i filmbyen, hvor medarbejdere i tusindvis nu kræver ændrede arbejdsvilkår.

Op mod 60.000 ansatte i Hollywood truer med at nedlægge arbejdet, hvis ikke deres forhold bliver ændret. Det skriver blandt andet magasinet Forbes.

Det er medlemmerne i fagforeningen The International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), der truer med at strejke.

Det især de mange streamingtjenesters høje produktionskrav, der presser medarbejderne - både på tiden og på lønnen. Foto: Getty Images

Fagforeningens 60.000 medlemmer tæller film-fagfolk, der arbejder bag kameraet som klippere, runnere og makeup-artister. Hvis de vælger at strejke, vil det været den første gang siden Anden Verdenskrig, at Hollywood rammes af arbejdsnedlæggelse i det omfang.

På den anden side af konflikten står den forening, der repræsentere tv- og filmproduktionsfirmaerne, The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Forhandlingerne mellem de to parter er brudt sammen, og derfor truer strejken.

Michael Miller er vicepræsident i IATSE, og han mener ikke, at forholdene i Hollywood er holdbare mere.

- Det er ikke længere et hæderstegn at arbejde 16 timer to dage i træk og prale af, hvor lidt søvn man får, siger han til Forbes.

Miller peger på, at de ansatte skal have tid til deres familier, og så skal de være sikret pauser i løbet af deres arbejdsdage samt fri nogle weekender. Fagforeningen kæmper også for en bedre løn samt pension og sundhedsforsikring til de 60.000 medlemmer.

Lørdag blev der sat gang i en afstemning blandt fagforeningens medlemmer om, hvorvidt de skal strejke. Resultatet ventes mandag.

Flere af Hollywoods stort stjerne bakker op fagforeningens kamp. Blandt andre Jane Fonda og Seth Rogen.