Trump-advokat suspenderet efter løgne om valg-snyd

Rudy Giuliani er blevet frataget retten til at drive advokatvirksomhed i staten New York, efter han løj om snyd med stemmerne under præsidentvalget

Rudy Giuliani må ikke længere drive advokatvirksomhed i staten New York.

Det har statens højesteret besluttet.

'Vi konkluderer, at der er uimodsigeligt bevis for, at den anklagede har kommunikeret påviseligt falske og vildledende udtalelser til retter, politikere og den brede offentlighed i sit virke som advokat for tidligere præsident Donald J. Trump og Trump-lejren i forbindelse med Trumps forfejlede forsøg på at blive genvalgt i 2020'

'Disse falske udtalelser blev givet for på uetisk vis at give støtte til den anklagedes narrativ om, at på grund af omfattende valgsnyd blev sejren i præsidentvalget i 2020 stjålet fra hans klient', skriver retten blandt andet i pressemeddelelsen.

Opdateres ...