Trump-advokat suspenderet efter løgne om valgsnyd

Rudy Giuliani er blevet frataget retten til at drive advokatvirksomhed i staten New York, efter han løj om snyd med stemmerne under præsidentvalget

Rudy Giuliani må ikke længere drive advokatvirksomhed i staten New York.

Det har statens højesteret besluttet.

'Vi konkluderer, at der er uimodsigeligt bevis for, at den anklagede har kommunikeret påviseligt falske og vildledende udtalelser til retter, politikere og den brede offentlighed i sit virke som advokat for tidligere præsident Donald J. Trump og Trump-lejren i forbindelse med Trumps forfejlede forsøg på at blive genvalgt i 2020.'

'Disse falske udtalelser blev givet for på uetisk vis at give støtte til den anklagedes narrativ om, at på grund af omfattende valgsnyd blev sejren i præsidentvalget i 2020 stjålet fra hans klient,' skriver retten blandt andet i pressemeddelelsen.

Det er disse årsager, der ligger til grund for suspenderingen, lyder det.

'Vi konkluderer, at den anklagedes handlinger er en direkte trussel mod offentlighedens interesse og give grund til midlertidig suspendering, indtil sagen har været for advokaternes ankenævn.'

Kan blive en dårlig torsdag

Som om dommen i højesteret ikke var nok, så er det ikke den eneste retssag, Rudy Giuliani sidder på anklagebænken i torsdag.

Han skal nemlig ifølge CNN i retten igen torsdag eftermiddag lokal tid, hvor han i Washington D.C. er anklaget i en sag om bagvaskelse.

Sagen omhandler den virksomhed, der leverede systemerne til at tælle stemmer under valget i 2020. Virksomheden hedder Dominion Voting Systems, og dem har Giuliani blandt andet anklaget for at stå bag stemmesnyd, hvor stemmer til Trump blev lavet om til stemmer til Joe Biden.

De anklager havde dog ingen hold i virkeligheden, har efterfølgende undersøgelser konstateret.

Rudy Giuliani fik derudover også anklaget Dominion Voting Systems for i virkeligheden at være ejet af et andet selskab ved navn Smartmatic, som han fortalte var grundlagt i Venezuela af den tidligere socialistiske leder Hugo Chávez.

Heller ikke disse påstande havde hold i virkeligheden.