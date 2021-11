Trump lufter vild Baldwin-teori

Det er velkendt, at Donald Trump i lang tid ikke har kunnet fordrage den amerikanske skuespiller Alec Baldwin.

Angiveligt skyldes Trumps modvilje mod Baldwin, at skuespilleren gentage gange har gjort grin med Trump i satire-programmet 'Saturday Night Live', hvor Baldwin har parodieret Trump.

I den højreorienterede podcast 'Christ Stigall Show' forklarer Trump nu ifølge Yahoo Entertainment, at han er overbevist om, at Baldwin opførte sig mistænkeligt, da filmfotografen Halyna Hutchins på tragisk vis mistede livet.

Ulykken skete, da Alec Baldwin og filmholdet var ved at filme en scene til westernfilmen 'Rust', hvor Baldwin fik overrakt en Colt-revolver af en assisterende instruktør med klar besked om, at våbnet ikke var ladt med skarp ammunition.

Han fik klart og tydeligt at vide, at revolveren var 'cold', hvilket i fagsprog betyder, at den ikke er ladt med skarp ammunition.

Alec Baldwin har forsvaret og forklaret sig efter den tragiske filmulykke, der kostede en fotograf livet. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Den forklaring har Trump dog af uvisse årsager fundet grund til at betvivle.

Han mener blandt andet at vide, at Baldwin har svære psykiske problemer, og går så vidt som til at antyde, at Baldwin eventuelt selv kan have ladt revolveren med skarp ammunition.

- I mine øjne havde han noget at gøre med det. Om ikke andet, hvordan kan du så tage en revolver - hvad enten den er ladt eller ej - og sigte mod en, der ikke engang er en del af filmen, og trykke på aftrækkeren, siger Donald Trump i podcasten og tilføjer:

- Selv om den var ladt, og ved du hvad, der er underligt. Måske ladede han den. Hvis de gav mig en revolver, ville jeg aldrig sigte mod nogen og skyde. Han er en fyr med problemer. Der er noget galt med ham. Jeg har holdt øje med ham i årevis. Han kommer i klammeri med journalister. Jeg mener, alt hvad han gør...Han er en ustabil fyr. Han er en galning.