Trump med skør udmelding: Jetpacks og laser-øjne

Savner du mere Donald Trump i dit liv? Så er der godt nyt.

Torsdag er ekspræsidenten nemlig kommet med en KÆMPE nyhed, der blandt andet betyder, at du nu kan opleve den orange politiker som superhelt med laser-øjne. Eller som cool solbrille-bærende astronaut. Eller på vej gennem stratosfæren med en stjernet og stribet jetpack på ryggen.

Ja, du hørte rigtigt. Fra i dag kan du nemlig slå hul i sparegrisen, betale omkring 700 kroner og blive den heldige ejermand af en del af Trumps spritnye digitale byttekort - altså lidt ligesom baseball-kort, bare på internettet og 'forhåbentlig meget mere spændende', som Donald Trump selv skriver på sit eget sociale medie, Truth Social.

Og internettet tager tykt pis på ham for det, skriver en række medier, herunder The Independent.

Herunder kan du se den skøre promoverings-video med Trump i alverdens bizarre monderinger på de nye Trump-kort og Twitter-brugeren Jo's tårevædede kommentar.

Berygtet dille

De digitale byttekort er såkaldte NFT'er (nong-fungible tokens), ofte også kaldet krypto-kunst eller digital kunst.

Det er blandt andet den slags unikke digitale billeder, Tobias Rahim brugte til at sælge et nøgenbillede af sig selv, og som Kristian von Hornsleth har tjent millioner på.

For nylig fik en række kendisser - såsom Justin Bieber, Madonna og Paris Hilton - dog deres digitale fingre i klemme, da de blev sagsøgt for at promovere de populære abe NFT'er fra virksomheden Yuha Labs og give et misvisende indtryk af værdien bag de digitale kunstværker, skriver The Verge.

