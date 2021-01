Trump nægter: Joe Exotic bliver bag tremmer

'Tiger King'-stjernen er ikke på den liste over personer, som Donald Trump har valgt at benåde før sin afgang

Den 57-årige Joe Exotic, der er kendt fra 'Tiger King'-dokumentaren på Netflix, skal forblive bag tremmer.

Stik imod sin egen og sit juridiske teams håb og forventning, er Joe Exotic ikke på listen over de personer, som den afgående amerikanske præsident, Donald Trump, har valgt at benåde. Du kan se hele listen her.

Joe Exotic, der i virkeligheden hedder Joseph Allen Madonado-Passage, har på nuværende tidspunkt afsonet tre år af den fængselsstraf på 22 år, han blev idømt i forbindelse med sit forsøg på et planlagt lejemord mod sin værste konkurrent, Carole Baskin.

Joe Exotic forsøgte ifølge CNN at betale en lejemorder 3000 dollars for at myrde Carole Baskin. Dog uden held. Med i dommen er også mord på fem tigre samt andre overtrædelser af dyreværnsloven.

Alt var planlagt

At Joe Exotic ikke er blevet sat fri af Trump, er en kæmpe skuffelse for ham og folk omkring kendissen. De havde tydeligvis regnet med, at den ville være stensikker, og havde planlagt alt ned i mindste detajle.

Ifølge chef-efterforskeren i Joe Exotics juridiske team, Eric Love, ønskede Joe Exotic som noget af det første at blive klippet, så han kunne se pæn ud, når han skulle møde sin ægtemand, Dillon Passage.

- Han har ikke fået klippet sit hår i to år. Efter klipningen kører vi ud og spiser en pizza eller en stor, lækker bøf, fortalte Eric Love tidligere på ugen til Metro.

Joe Exotic ser her med en af sine elskede tigre. Foto: Ritzau Scanpix

Helikopter bestilt

Team Tiger King havde også bestilt en Limousine, der holdt klar ude foran fængslet, samt en helikopter, der skulle have fløjet Joe Exotic ud til en luksuriøs ranch langt ude på landet. Her skulle han tilbringe de første 48 timer med at vænne sig til friheden efter sin benådning.

- Vi vil være sikre på, at han i de første 48 timer i frihed kun møder kærlighed og forståelse. Han skal gøres klar til at møde verden igen og klar til at møde sin ægtemand, lød det tidligere på ugen fra Eric Love.

57-årige Joe Exotic ses her med sin unge ægtemand, Dillon. Foto: Madness Production

Eric Love havde også allieret sig med et hold af læger og psykologer, der skulle have forberedt Joe Exotic på mødet med verden uden for murene.

Den 57-årige Joe Exotic blev sidste år et af verdens mest kendte ansigter under den første bølge af coronakrisen, hvor millioner af mennesker i hele verden fulgte med i doku-serien 'Tiger King', hvor han har den absolutte hovedrolle som direktør for en zoologisk have, der blandt andet fokuserer på tigre.

Ekstra Bladet har tidligere talt med 'Tiger King'-produceren Rick Kirkham, der går i terapi for at komme sig over oplevelserne med den excentriske zoo-ejer. Det kan du læse mere om her. (+)

Joe Exotic er her i sin zoologiske have. Foto: Ritzau Scanpix

