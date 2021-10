Trygler fans: - Lad min krop være

Det er ikke sjovt at være samtaleemne, når snakken falder på ens udseende igen og igen.

Heller ikke når man er en Oscar-nomineret skuespiller, der er verdenskendt. Jonah Hill beder nu sine fans og medier om ikke længere at kommentere hans krop.

På sin Instagram-profil giver Hollywood-stjernen udtryk for sin utilfredshed over for sine 3,1 millioner følgere.

- Jeg ved godt, at I mener det godt, men jeg beder jer pænt om at lade være med at kommentere min krop. Både på godt og ondt. Jeg vil gerne venligt gøre opmærksom på, at det ikke er til hjælp, og at det ikke føles godt, skriver han.

Usikker på sin krop

Det er ikke første gang, den 37-årige skuespiller sætter ord på de svære følelser, han har kæmpet med i forbindelse med sin krop.

Ifølge CNN har Jonah Hill for eksempel aldrig taget sin trøje af på stranden, indtil han var i midten af 30'erne - selv foran venner og familie.

Og udfordringerne med at acceptere sig selv og sit udseende blev ikke bedre af at være en offentlig person i mediernes konstante søgelys.

Men selvom 'Superbad'-stjernen nu frabeder sig udtalelser om sin krop, er Jonah Hill ikke længere nær så påvirket af andres meninger om ham.

- Jeg er 37 år og har endelig lært at elske mig selv. Dette er ikke et 'godt for mig'-opslag. Og det er bestemt ikke et 'hvor er det synd for mig'-opslag. Det er til alle de unge, der ikke tager deres trøjer af, når de er på stranden. Du er vidunderlig, fantastisk og perfekt, skrev skuespilleren på Instagram tilbage i februar.