Trygler verdensstjerne: Kom tilbage

Vin Diesel vil have 'The Rock' tilbage til 'Fast & Furious'-serien

Der er gået 20 år, siden den første film i 'Fast & Furious'-serien udkom, og nu er det på tide, at der bliver lagt låg på.

Det mener Vin Diesel, der har været med siden den spæde start.

Men der er et problem.

Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson udtalte i juli, at han er færdig med filmene og ikke vil optræde i flere. Da han spiller den toneangivende karakter Hobbs, er det lidt et problem, og det har fået Vin Diesel til tasterne på Instagram, hvor han bønfalder 'The Rock' om at ændre mening.

'Min lillebror Dwayne... Tiden er kommet. Verden venter på finalen, Fast 10,' indleder han sit skriv, hvor den får hele armen.

'Som du ved, kalder mine børn dig Onkel Dwayne. Der er ikke en højtid, hvor de og du ikke sender en hilsen ... Men tiden er kommet. Vores eftermæle venter.'

Lad os ikke i stikken

Vin Diesel har været åben om, at han i sin tid lovede afdøde Paul Walker, at han ville lave 10 'Fast & Furious'-film, og derfor decideret bønfalder han 'The Rock' om at tage en sidste film.

'Når jeg siger dette, er det kærligt ment ... Men du er nødt til at dukke op. Lad ikke vores franchise i stikken, du har en meget vigtig rolle at spille. Hobbs kan ikke blive spillet af andre. Jeg håber, at du leverer og opfylder din skæbne.'

De to muskelmænd blev efter sigende uvenner under optagelserne til 'Fast & Furious 5'. Vin Diesel har udtalt, at det skyldtes, at han anvendte 'tough love' for at fremme 'The Rock's præstationer, hvilket sidstnævnte fandt enormt morsomt, da han hørte det.

- Jeg grinte, og jeg grinte voldsomt. Jeg tror, at alle fik et godt grin ud af det. Og så vil jeg lade den ligge.

- Jeg ønsker alt godt for dem. Jeg ønsker det godt for 'Fast 9'. Og jeg ønsker dem al held og lykke med 'Fast 10', 'Fast 11' og resten af 'Fast & Furious'-filmene, som de laver uden mig,' sagde han ifølge The Independent i juli.

