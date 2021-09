Tumult på den røde løber: Måtte skilles ad

Hvad der skulle have været en stor fest, startede dramatisk ud, da UFC-fighteren Connor McGregor søndag kom op at toppes med rapperen Machine Gun Kelly (Colson Baker, red.) midt på den røde løber til MTV Video Music Awards.

Ifølge TMZ ville Mcgregor have taget et billede med Machine Gun Kelly eller hans partner, Megan Fox, hvilket rapperen ikke var interesseret i.

Angiveligt skubbede rapperen efterfølgende til ireren, som spildte noget af sin drink, og herefter eskalerede situationen, og McGregor slog ud efter rapperen og tyrede resten af sin drink mod ham.

Optrinnet er fanget på videoen, som kan ses øverst i artiklen.

Vagterne fra begge lejre fik dæmpet skærmydslerne, og de to kamphaner gik hvert til sit.

'Little vanilla boy rappers'

Da Entertainment Tonight efterfølgende fangede McGregor backstage, benægtede han dog hændelsen og forklarede, at han ikke havde nogen intention om at komme op at slås.

- Der skete ikke noget med mig. Jeg kæmper kun imod folk, der faktisk kan slås. Du ved, hvad jeg mener. Jeg slås i hvert fald ikke mod 'little vanilla boy rappers' (Normal rapper, som ikke er noget særligt, red.). Jeg ved ikke engang, hvem han er. Jeg ved bare, han er sammen med Megan Fox, lød det fra Connor McGregor.

Houston-rapperen blev også spurgt ind til episoden, hvilket han ikke havde meget at tilføje til.

Opsigtsvækkende kjole

Ser man bort fra dramaet mellem McGregor og Kelly, tiltrak Kellys partner, skuespilleren Megan Fox, sig også en masse opmærksomhed.

På Twitter og andre sociale medier er fans begejstrede over hendes kjole, som ikke overlader meget til fantasien.

'Jeg ville ønske, jeg havde kroppen og selvtilliden til at have sådan en kjole på. Jeg elsker det', skriver en fan for eksempel.

Flere store internationale medier, som The Independent og Cosmopolitan har desuden omtalt kjolen.





Megan Fox og Machine Gun Kelly på den røde løber til MTV Music Awards. Foto: Getty Images

Parret har på det seneste tiltrukket stor opmærksomhed fra omverdenen ved blandt andet at dele et chokerende opslag på Instagram, der åbenlyst handlede om deres sexliv.