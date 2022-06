Tv-deltager død - blev kun 28 år

Lane Fernandez, ekskæresten til Malorie Beaver, der medvirker i MTV's 'Teen Mom: Young and Pregnant', er død - kun tre uger efter, han er blevet far til en lille søn sammen med sin nuværende kone.

Tv-personligheden, der selv var med i to sæsoner af 'Teen Mom: Young and Pregnant', blev bare 28 år.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt People.

Lane Fernandez' nuværende kone, Kylee Rose Fernandez, har bekræftet de tragiske nyheder i et opslag på Facebook.

Her lægger hun ikke skjul på, at hun er knust og lige nu gennemgår en stor sorg.

'Jeg er så fortabt uden dig, skat. Jeg elsker dig til månen og tilbage, og jeg ved, at du holder en hånd over os. Jeg vil savne dig for evigt. Det har altid været dig', skriver hun og fortsætter:

'Nolyn, Emerson og jeg elsker dig så meget, og du var en fantastisk far, hundefar og ægtemand, skriver hun med reference til Lane Fernandez' nyfødte søn og hans tre-årige datter fra forholdet med Malorie.

I opslaget fortælles det ikke, hvad Lane Fernandez er død af.

MTV har endnu ikke officielt kommenteret dødsfaldet.

Med i flere sæsoner

Lane Fernandez var med i 'Teen Mom: Young and Pregnant' i sæson to og tre i henholdsvis 2020 og 2021. Igennem begge sæsoner kunne seerne følge med, mens han og Malorie forsøgte at arbejde på deres forhold og samarbejdet om deres datter Emerson.

Det er ikke mere end et par dage siden, at Lane Fernandez i et opslag på Facebook udtrykte stor lykke over, at han nu var blevet far igen.

Efter hans død har både Malorie Beaver og hendes søster, Rachel Beaver, også udtrykt deres sorg på de sociale medier.

'Jeg kan ikke engang begynde at beskrive den sorg, jeg føler lige nu. Du forlod os alt for tidligt. Hvil i fred, Lane', skriver Rachel, som man også har kunnet møde i det populære MTV-program, i et opslag på Instagram, hvor hun har delt billeder af Lane Fernandez sammen med datteren Emerson.