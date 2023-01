Tv-kendis åbner op: Det smadrede ægteskabet

Kody Brown, der er kendt fra den amerikanske tv-succes 'Sister Wives', åbner nu for første gang op for, hvad der fik ham til at lade sig skille fra sin første kone, Meri

Først var der fire. Nu er en tilbage.

2022 var for Kody Brown, der er kendt fra den amerikanske tv-succes 'Sister Wives', et år fyldt med skillsmisser.

I en særudgave af 'Sisters Wives', 'Sister Wives One-on-One', åbner Kody Brown for første gang op om, hvad der smadrede hans ægteskab med Meri, der var hans første hustru.

- Jeg blev gift med Meri, og det var et svært forhold lige fra starten, fortæller Kody Brown, der allerede tre år efter giftede sig med Janelle.

Og netop det, at der kom andre ind i forholdet, 'udvandede', som Brown beskriver, forholdet til Meri.

Annonce:

- Jeg var i et etableret forhold med en, som jeg ikke engang kom overens med, og så tager jeg en anden med ind i forholdet og så eskalerer det. Og så tog vi Christine ind, og det så ud til at få ro på det, fordi vi begyndte at få børn, og vi så ud til at have et mere samlet fokus, men belastningen var evig, fortæller Kody Brown.

Skilt, skilt, skilt

Tidligere har Meri fortalt til People, at det var Kody, der tog den store beslutning om at lade sig skille. Beslutningen kom efter 32 år sammen.

I november 2021 kom det frem, at 53-årige Kody Brown skulle skilles fra 50-årige Christine efter mere end 25 år sammen. 'Kody og jeg er vokset fra hinanden', skrev Christine på Instagram på daværende tidspunkt.

Tidligere har People skrevet, at Kody Brown var blevet skilt fra 53-årige Janelle. De blev gift tilbage i 1993, men efter 29 års ægteskab valgte de ligeledes at gå hvert til sit.

Nu har Kody Brown kun en kone tilbage, nemlig 43-årige Robyn.