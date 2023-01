Tv-kendis afslører: Skal være far

Brody Jenner, der er kendt fra blandt andet 'The Hills', og kæresten Tia Blanco deler en ganske glædelig nyhed.

For den 39-årige amerikanske tv-personlighed og Tia Blanco, 25-årig professionel surfer, skal nemlig være forældre.

Det afslører de begge på Instagram.

'Til at starte dette nye år vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores venner, familie og følgere sundhed, lykke og masser af kærlighed', skriver de kommende forældre og fortsætter:

'Vi sætter virkelig pris på jer og elsker jer alle. Vi er glade for at dele velsignelsen med et nyt liv i det nye år. Vores lille engel er på vej. Godt nytår!', lyder ordene fra Brody Jenner og Tia Blanco.

Kærlighed i luften

Det var i juni, at Brody Jenner kunne afsløre, at han danner par med Tia Blanco. Tv-kendissen delte et billede på Instagram, hvor man kunne se dem på tur i tropiske omgivelser.

Tia Blanco delte også billeder fra den romantiske udflugt, og Brody Jenner kvitterede med en flammende emoji i kommentarsporet.

Brody Jenner har tidligere dannet par med blogger Kaitlynn Carter. De blev forlovet i 2016 og blev gift ved en uformel ceremoni på Bali i 2018.

De nåede dog aldrig at få papir på ægteskabet i USA og gik fra hinanden i 2019. Carter fandt kort tid efter sammen med popstjernen Miley Cyrus, som hun nåede at være sammen med i en måned under stor pressebevågenhed.

I september 2021 blev Kaitlynn Carter og hendes nye kæreste, Rowan, forældre til en søn.