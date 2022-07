Tv-kendis alvorligt kvæstet i voldsom trafikulykke

Den britiske influencer og tv-stjerne Yazmin Oukhellou, der blandt andet er kendt fra 'The Only Way Is Essex', har været involveret i en alvorlig trafikulykke under en ferie i Tyrkiet.

Her befandt den 28-årige tv-kendis sig mandag i en bil, der svingede ud over en klippe i det populære Bodrum i Tyrkiet.

En mand, Jack McLean, som var Yazmin Oukhellous ven, døde i forbindelse med ulykken.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt BBC.

Over for mediet bekræfter en af tv-kendissens repræsentanter ulykken. Her lyder det, at tv-kendissen er stabil efter at være kommet alvorligt til skade.

'Yazmin er stabil og er ved at komme sig på hospitalet, efter at hun har gennemgået en operation', lyder det i en udtalelse.

'Yazmin og hendes familie beder om privatliv den næste tid'.

I kontakt med myndighederne

Det britiske udenrigsministerium bekræfter ligeledes, at de yder bistand til de involveredes familier i øjeblikket.

'Vi giver støtte til familien til en britisk mand, der døde i Tyrkiet, og vi giver støtte til en familie til en britisk kvinde, som er på hospitalet', lyder det fra ministeriet, der også oplyser, at de er i kontakt med de lokale myndigheder.