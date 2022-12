Tv-kendis anklaget for voldtægt: Retssag udskudt

Seriestjernen Danny Masterson er anklaget for tre voldtægter, og onsdag skulle en jury beslutte, om beskyldningerne mod ham holder vand.

Ifølge flere amerikanske medier heriblandt Deadline kunne det dog ikke lade sig gøre.

Juryen kunne simpelthen ikke nå til enighed, og retssagen blev erklæret for ugyldig. Deadline kan berette, at man i stedet har berammet en ny retssag, der skydes i gang 27. marts.

46-årige Danny Masterson risikerer en fængselsstraf på op mod 45 år, hvis han bliver fundet skyldig i alle anklager.

Ashton Kutcher og Danny Masterson spillede sammen i 'Dengang i 70'erne'. Foto: Wade Payne/Ritzau Scanpix

Skuffede

Ifølge anklagen mod ham skal Danny Masterson have begået seksuelt overgreb mod tre anonyme kvinder i perioden 2001-2003. To af kvinderne udsendte ifølge Deadline en udtalelse kort tid efter beslutningen om at udskyde retssagen.

'Først vil vi gerne takke juryen for deres arbejde i offentlighedens tjeneste', indleder de to kvinder, der ifølge mediet begge er tidligere medlemmer af Scientology, deres udtalelse.

'Vi er selvfølgelig skuffede over, at Daniel Masterson i hvert fald for nu undgår at skulle stå til regnskab for sine sørgelige handlinger. Vi er dog forenede om at fortsætte kampen for retfærdighed, også i det civile retsvæsen, hvor vores påstand er, at hr. Masterson sammen med Scientology-kirken, dens leder, David Miscavige, og andre har konspireret om systematisk at stalke, chikanere og intimidere os efter vores forsøg på at kaste lys over hr. Mastersons handlinger', skriver de videre.

Løsladt mod kaution

Anderledes forholder Danny Mastersons forsvarsadvokat sig til den nye udvikling.

'Jeg er meget taknemmelig for den utrolige omsorg og pligtfølelse, juryen har vist i denne sag. Denne retssag har handlet om ingenting andet end troværdigheden for de tre anklagere, og den troværdighed kan kun bestemmes ud fra at sammenligne, perspektivere og fokusere på de tre kvinders udtalelser, der hele tiden udvikler sig', skriver forsvarsadvokat Philip Cohen blandt andet i en udtalelse.

Anklagerne mod hans klient, Danny Masterson, kom første gang i offentlighedens søgelys tilbage i 2020. Dengang blev han fængslet, men løsladt mod en kaution på 3,3 millioner dollars, svarende til 23,5 millioner kroner.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig.