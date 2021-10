Tv-kendis: Eksmand tog mine penge

Erika Jayne afslører nu baggrunden for, at hun blev så længe i ægteskabet med Tom Girardi

Der kan være mange grunde til at kæmpe for sit ægteskab, og for nogle er økonomien en væsentlig faktor i sig selv.

Det er i hvert fald tilfældet for Erika Jayne, der nu åbent fortæller om, hvorfor hun insisterede på at blive i ægteskabet med Tom Girardi.

Det fortæller hun ifølge People i en reunion-episode af det populære program 'Real Housewives of Beverly Hills'.

'Jeg havde ikke kontrol over min økonomi. Jeg skulle gå ud med to kreditkort, der begge ville blive klippet over ... Hvem skulle jeg have ringet til?'

Programværten Andy Cohen gjorde dog opmærksom på, at hendes indtjening fra tv-programmet ikke har været dårlig, men her påstod hun, at alle hendes indtjeninger røg direkte i lommen på eksmanden Tom Girardi på 82 år.

Og sådan har det altid været med den økonomisk del af deres ægteskab, forklarede den amerikanske tv-personlighed, der påstod at have udleveret sin fulde indtjening til eksmanden i alle de år, parret var sammen.

Thomas Girardi arbejder som advokat. Foto: Irfan Khan/Ritzau Scanpix

Det skandaleombruste jetset-par Erika Jayne og Tom Girardi blev gift i 1999, da hun var blot 27 år og han 60. Eksparret lod sig skille i november 2020, hvorefter de har stået i økonomiske problemer til halsen.

Erika Jayne ramte senest forsiderne, da hun blev sagsøgt for intet mindre end 25 millioner dollars, fordi hun angiveligt lod eksmandens firma betale for sin dyre livsstil i 12 år, selvom hun var bevidst om hans forestående konkurs.