Tv-kendis er blevet gift

Bryllupsklokkerne har kimet for den amerikanske Netflix-stjerne Chrishell Stause og den australske musiker G Flip.

I et opslag på Instagram afslører parret, at de nu er ægtefæller.

'Kærligheden går ikke altid som planlagt. Nogle gange er det ubeskriveligt meget bedre', skriver Chrishell Stause til opslaget, hvor hun viser en række billeder og videoer af sig selv sammen med G Flip.

En række, der slutter af med et billede af de to på kirkegulvet i bryllupstøj.

Eksen ønsker tillykke

Chrishell Stause, der er kendt fra realityprogrammet 'Selling Sunset' på Netflix, og G Flip, som har det borgerlige navn Georgia Claire Flipo, begyndte at date sidste år.

Få måneder forinden var Chrishell Stause og kæresten Jason Oppenheim, som ligeledes medvirker i 'Selling Sunset', hvor man følger det eksklusive ejendomsmægler firma Oppenheim Group, gået fra hinanden.

G Flip og Chrishell Stause har været kærester i et år. Nu er de gift. Foto: Allison Dinner/Ritzau Scanpix

Men der er tydeligvis ikke ondt blod mellem de to ekskærester.

'Jeg er SÅ begejstret over dette. Du og G er det mest inspirerende par, og kærligheden mellem jer er så ægte. Jeg elsker jer to tons, og jeg er så heldig at have jer begge i mit liv. Tillykke!', skriver Jason Oppenheim i kommentarfeltet til sin ekskærestes opslag på Instagram.

Chrishell Stause har foruden Jason Oppenheim tidligere dannet par med skuespiller Justin Hartley, som hun var gift med fra 2017 til 2021.