Tv-kendis er død - 34 år gammel

Fans af realityprogrammet 'The Bachelorette' er lige nu i stor sorg.

Clint Arlis, der er kendt fra datingprogrammet, som han medvirkede i i 2015, er død - 34 år gammel.

Det bekræfter hans søster, Taylor Lulek.

'Det er med stor sorg, at jeg fortæller jer, at min familie har mistet deres bedste ven og ældre bror Clint om morgenen 11. januar,' lyder det i et offentligt opslag på Facebook.

'Vær sød at respektere vores families privatliv, mens vi arbejder med at håndtere vores store tab.'

Søsteren fortæller ikke mere om dødsårsagen, men understreger, at der snart kommer flere detaljer om begravelse.

Kondolencerne strømmer ind

Medlemmer af Bachelor Nation har også udtrykt deres store sorg over Clint Arlis alt for tidlige død.

'Jeg har lige hørt om Clint Arlis død. Jeg fik chancen for at lære Clint Arlis at kende efter vores tid i Kaitlyns sæson, og jeg har altid nydt vores tid sammen og vores samtaler. En virkelig sød, unik og talentfuld person, som blev taget fra verden alt for tidligt,' lyder det fra Nick Viall, der deltog i samme sæson af 'The Bachelorette' som Arlis.

Også Scott Bayer, der er en nær ven af Clint Arlis og hans familie, sender en sidste hilsen på vegne af Batavia Wrestling, som Clint Arlis også var en del af.

'Clint var en elsket søn af træner Tom Arlis og hans kone, Jamie, beskyttende og kærlig storebror til sin søster, Taylor, og et idol og bedste ven for hans lillebror, træner Logan Arlis,' lyder det i opslaget, der fortsætter:

'På vegne af alle os i Batavia Wrestling Family sender vi vores dybeste og mest oprigtige kondolencer til Arlis familie i denne periode af uforståelig hjertesorg,' lyder det videre.

Clint Arlis fandt ikke kærligheden, da han medvirkede i 'The Bachelorette', hvor han blev stemt ud efter tre uger.