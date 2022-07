Tv-kendis gift for fjerde gang

Den tidligere barnestjerne Jodie Sweetin, der blev kendt for rollen som Stephanie Tanner i komedieserien 'Hænderne fulde', er lørdag blevet gift med socialrådgiver Mescal Wasilewski, som hun har været forlovet med siden januar.

Det er magasinet People, som eksklusivt bringer både nyheden og billeder af det nygifte par.

- Jeg ved, at jeg har den rigtige partner nu til resten af, hvad livet kommer til at give mig. Og jeg kunne ikke være mere taknemmelig, siger Sweetin til mediet i en kort kommentar.

Ceremonien fandt sted lørdag aften amerikansk tid i Malibu, og blandt de omtrent 50 gæster var flere af Sweetins medspillere fra 'Hænderne fulde', blandt andre John Stamos og Candace Cameron Bure.

Sådan så Jodie Sweetin ud i rollen som Stephanie Tanner. Foto: Everett Collection

Fjerde gang

Det er dog langt fra første gang, Jodie Sweetins familie og venner har været samlet for at fejre, at hun har indgået ægteskab. Den 40-årige skuespiller har nemlig været gift tre gange tidligere.

Fra 2002 til 2006 hed ægtemanden Shaun Holguin, og i 2007 var han blevet skiftet ud med Cody Herpin, som Jodie Sweetin fik datteren Zoie med. Fra 2012 til 2016 var hun igen gift, denne gang med Morty Coyle, som hun fik datteren Beatrix med.

Sweetin er dog ikke i tvivl om, at hun denne gang har fundet sin sjæleven.

'Jeg elsker dig, Mescal, for altid. Du er min person. Jeg kan ikke vente med at se det liv, der ligger foran os. Skål for os og vores livseventyr. Sammen', skrev hun blandt andet på Instagram, da hun annoncerede deres forlovelse tilbage i januar.

Jodie Sweetin og resten af holdet bag 'Hænderne fulde' måtte i januar sige uventet farvel til seriens hovedrolleindhaver Bob Saget, der døde pludseligt af en hjerneblødning. Her kan du læse, hvordan det er gået resten af castet siden serien.