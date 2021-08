Tv-kendis hasteindlagt

De seneste dage har Brandi Glanville, der af mange er kendt for sin medvirken i realityprogrammet 'Real Housewives of Beverly Hills', kæmpet med en hånd, der er blevet ved med at vokse sig større og større, alt imens et rødligt udslæt har bredt sig mere og mere.

Det førte for et par dage siden til, at den 48-årige realitystjerne blev indlagt akut.

Det afslører hun selv på sin Instagram-profil.

'Jeg blev indlagt på hospitalet i går, og der er fantastisk personale, der tager sig af mig,' skriver hun til et billede, hvor man kan se, at hun ligger i hospitalssengen.

Måske bidt

I opslaget fortæller Glanville videre, at lægerne endnu ikke har fundet ud af, hvad hun fejler.

'Vi ved endnu ikke, hvad det er, vi har med at gøre, men vi tror, at det er et inficeret edderkoppebid,' skriver hun og fortæller, at hun de næste dage skal gennemgå en lang række undersøgelser, så lægerne kan finde ud af, præcis hvad hun fejler.

Brandy har i mange år været en del af det populære realityprogram 'Real Housewives of Beverly Hills'. Arkivfoto

Under billedet vælter det ind med ønsker om god bedring til 'Real Housewifes'-stjernen.

De seneste dage har Brandi Glanville delt flere billeder af, hvordan hendes hånd er blevet mere og mere hævet.

Her har hun heller ikke lagt skjul på, at lægerne tager det meget alvorligt, og at de har forklaret hende, at hun kan miste en hånd, hvis det ikke bliver behandlet.