Tv-kendis hemmeligt gift

Efter mindre end et års forhold er den 42-årige tv-kendis June Shannon, der er kendt som Mama June, blevet gift med sin kæreste, den 34-årige automekaniker Justin Stroud.

Det skriver Entertainment Tonight, der ud fra retsdokumenter kan bekræfte vielsen. Britiske The Sun var det første medie, der omtalte brylluppet, som Mama June endnu ikke selv har kommenteret.

Tidligere har hun dog fortalt The Sun, at hun og Justin Stroud ikke havde kendt hinanden ret længe, før de besluttede, at de ville gifte sig.

- Vi har kendt hinanden i omtrent et år. Vi var bedste venner, og vi besluttede inden for de seneste otte måneder at tage næste skridt. Han sendte ofte sådan nogle søde beskeder, hvor han skrev: 'Hej, hvordan går det? Håber, du har en fantastisk dag'. Han lægger mærke til de små ting, det var det, der gjorde, at jeg faldt for Justin, har hun udtalt til The Sun.

Mama June og datteren Alana, der er kendt som Honey Boo Boo, blev kendte i tv-programmet 'Toddlers & Tiaras'. Foto: Ritzau Scanpix

Kontroversielle forhold

Tidligere har Mama June været i vælten for sine mere kontroversielle romantiske forhold.

I 2014 kom det frem, at hun datede den dømte seksualforbryder Mark McDaniel, og kort tid efter besluttede tv-kanalen TLC at afbryde hendes program 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Efterfølgende fortalte June Shannons datter, Anna, offentligt, at hun havde været udsat for overgreb fra McDaniel, fra hun var otte år gammel.

I 2019 blev Mama June og hendes daværende kæreste, Geno Doak, anholdt for at være i besiddelse af stoffer, og efterfølgende indrømmede hun, at de tilsammen havde brugt 900.000 dollars på narko i løbet af et år.

Mama June blev kendt i TLC-programmet 'Toddlers & Tiaras', hvor hun og familien var så populære, at de siden fik deres eget spinoffprogram, 'Here Comes Honey Boo Boo'.

Efterfølgende fik man i programserien 'Mama June: From Not to Hot' mulighed for at følge hende, mens hun tabte 130 kilo, og i foreløbig fem sæsoner af serien 'Mama June: Road to Redemption' har man kunnet følge hendes kamp for at blive stoffri.

