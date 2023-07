Tv-kendis i chok: Pludselig eksploderede bilen

En køretur lørdag aften udviklede sig ganske dramatisk for realitystjernen Vicky Pattison, der især er kendt fra 'Geordie Shore', og hendes forlovede, Ercan Ramadan.

Her var de ude at køre med en Uber og på vej til middag, da bilen pludselig brød i brand midt på motorvejen.

Det skriver tv-kendissen selv på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes har delt dramatiske videoer fra episoden, der udspillede sig på motorvejen nær Borehamwood i Hertfordshire, England.

- Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, om det, der lige er sket, indleder hun sin video, hvor hun ikke lægger skjul på, at hun er totalt i chok efter episoden.

- Det var fuldstændig frygtindgydende.

I videoen fortæller hun videre, at hendes forlovede under køreturen lagde mærke til, at bilens motor-lampe lyste, og kort efter begyndte bilen at sige en mærkelig lyd.

Sådan så det ud, da bilen pludselig brød i brand. Foto: Privat

Nåede lige ud

Føreren holdt derefter ind, efter der kom røg ud fra bilens bagende.

- Manden siger, at vi bare skal blive i bilen, fordi alt nok skal blive fint. Vi er ude på A1, så man har jo ikke lyst til at gå ud af bilen, lyder det fra Vicky Pattison.

Hende og kæresten valgte dog alligevel at følge deres mavefornemmelse og stige ud ad bilen.

- Men så lige pludselig går der ild i bilen. Den går bare op i flammer. Du kan se i min video, at hele bilen er eksploderet. Det var forfærdeligt, og vi stod bare der på vejen, lyder det fra Vicky Pattison, der heldigvis nåede ud ad bilen.

Politiet blev siden tilkaldt, og de undersøger nu sagen.

Ingen kom til skade i forbindelse med episoden.

Efterfølgende fik Pattison og Ramadan et lift til byen, hvor de tog på restaurant som planlagt til trods for den rystende oplevelse. Hun understreger da også, at de har det godt trods omstændighederne - omend oplevelsen sad i dem i noget tid.