Tv-kendis jubler: Jeg er kræftfri

Der var alvorstung stemning i sjette sæson af den populære Netflix-serie 'Selling Sunset', da Amanza Smith kunne fortælle, at hun havde fået sin livmoder skannet, og at det ikke så godt ud.

- For nylig fik de øje på noget til en skanning, som så tvivlsomt ud. Jeg er nødt til at få taget en biopsi. Så ja, det er en lortefølelse, lød det fra Smith i fjerde afsnit.

Nu afslører den 46-årige tv-kendis i et opslag på Instagram, at resultatet heldigvis var godt.

'Tak til jer alle sammen for jeres omsorg og gode ønsker for mit helbred. Jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg ikke bare er kræftfri, men også muligvis bliver yngre og er gladere, end jeg nogensinde har været', skriver hun og fortsætter:

'Resultatet fra biopsien var godartet! Jeg vil fortsat være taknemmelig for mit helbred, og endnu mere nu end nogensinde'.

'Smuk'

I kommentarsporet har Smiths ejendomsmæglerkolleger fra Oppenheim Group, som man følger i 'Selling Sunset', sendt kærlige hilsner.

Heather Rae El Moussa og Chelsea Lazkani har kvitteret med hver fire hjerte-emojis, mens Nicole Young har været ved tasterne.

'Smuk på både indersiden og ydersiden! Og en fantastisk mor! Elsker dig til månen og tilbage', skriver hun efterfulgt af to hjerter.

