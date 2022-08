Tv-kendis jubler: 'Vi sagde JA'

Den amerikanske tv-personlighed og professionelle wrestler Nikki Bella er nu også en gift kvinde.

I et opslag på Instagram afslører den 38-årige kendis, at hun er blevet gift med sin kæreste, den professionelle danser Artem Chigvintsev.

'Vi sagde JA', skriver hun til opslaget og afslører samtidig, at brylluppet indgår i et kommende tv-program, hvor fans kan følge hele den romantiske begivenhed.

Over for magasinet People har en repræsentant for Nikki Bella bekræftet, at brylluppet blev holdt i Paris i weekenden.

Nikki Bella, der har det borgerlige navn Stephanie Nicole Garcia-Colace, mødte den to år ældre Artem Chigvintsev, da hun i 2017 dansede med ham i realityprogrammet 'Dancing With the Stars', som er den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

På det tidspunkt var hun forlovet med John Cena, men de to gik fra hinanden i 2018. I 2019 stod Nikki Bella og Artem Chigvintsev frem og bekræftede, at de var et par.

Nikki Bella (til højre) og hendes tvillingsøster Brie er begge to wrestlere, kendt som The Bella Twins. Foto: Ritzau Scanpix

Nikki Bella og hendes tvillingsøster, Brie Bella, vakte opsigt i 2020, da de med mindre end et døgns mellemrum fødte hvert sit barn.

Sønnen Matteo er Nikki Bellas første barn, mens søsteren Brie har både sønnen Buddy og datteren Birdie.