Tv-kendis på røven: Kan ikke betale skattegæld

Den seneste tid har været hård for Erika Jayne, der flere gange er blevet trukket i retten og beskyldt for bedrageri, mens hun også gennemgår en skilsmisse.

Realitystjernen, der især er kendt fra 'Real Housewives of Beverly Hills', er også ramt økonomisk af den hårde tid. Det fremgår af retsdokumenter, som People er i besiddelse af.

Det fremgår, at staten Californien mener, at 50-årige Erika Jayne skylder 2,23 millioner dollars - godt 15,8 millioner kroner - for manglende skat i 2019. Men dem kan hun ikke betale, har hun oplyst retten.

'Jeg er i gang med at forsøge at regne grundlaget for denne skatteregning ud med hjælp fra min manager, der også er revisor. Jeg har ikke mulighed for at betale den,' skriver hun i retsdokumenterne.

Ifølge Erika Jayne ved hun ikke, hvor regningen stammer fra.

Hun gætter på, at det blandt andet kan være relateret til nogle voldsomt dyre øreringe til en værdi af 5,3 millioner kroner, som hun fik fra sin daværende mand, Tom Girardi, 83.

I forbindelse med hans konkurs kom det dog frem, at de var finansieret fra en klientkonto i hans advokatfirma og afskrevet som en skatteudgift. Den gik dog ikke, og hun blev tvunget til at aflevere dem tilbage.

Tom Girardi er angiveligt blevet ramt af Alzheimers og ved ikke, at han bliver beskyldt for svindel. Han tror stadig, at han er aktiv advokat, fortalte Erika Jayne for nylig. Foto: Irfan Khan/Ritzau Scanpix

Afviser alt

Skandalen begyndte at rulle i slutningen af 2020, da Erika Jayne søgte om skilsmisse fra Tom Girardi. Kort efter kom der beskyldninger om, at skilsmissen var et forsøg på at skjule værdier i forbindelse med konkursbehandlingen af advokatmanden.

Flere gange er parret blevet trukket i retten for at stjæle værdier fra kunder i advokatfirmaet, blandt andet skulle de angiveligt have stukket en millionerstatning til nogle familier til ofre i et flystyrt i egen lomme. Den beskyldning er det kun manden, der nu anklages for, men Erika Jayne er for nylig blevet sagsøgt i nye sager.

Hun afviser dog stadig alt.

'Jeg har aldrig arbejdet for advokatfirmaet GK (mandens firma, Girardi & Keese, red.). Jeg har aldrig styret finanserne for GK. Jeg har aldrig haft adgang til eller viden om, hvordan TG (Tom Girardi, red.) eller GK håndterede deres klientkonti,' skriver hun ifølge People i nye retsdokumenter fra 14. juni.

Hun siger, at både manden og firmaet, så vidt hun vidste, tjente masser af penge, og derfor havde hun ingen grund til at tro, at det ikke var reelle gaver købt med mandens egne penge, hun modtog.

Hun skriver, at Tom Girardi, der ifølge hans egen læge nu er ramt af Alzheimers, styrede deres privatøkonomi og derfor havde fuld kontrol over alt.

Parret blev gift i 1999, efter at de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erik Jayne arbejdede.