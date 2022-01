Tv-legende: Skadet af farlig kaktus

Det er ikke et sjældent syn, at tv-eksperter bliver skadet - eller i enkelte tilfælde direkte mister livet - under optagelser til deres unikke tv-programmer.

Mest kendt er nok eksemplet med dyrevennen Steve Irving, som døde i 2006 efter at være blevet stukket i brystet af en giftig pilrokke.

For nylig var det så den 95-årige britiske tv-legende Sir Richard Attenboroughs tur til at måtte en tur på lazarettet i forbindelse med tv-optagelser, hvor han skadede sin ene hånd voldsomt.

Han filmede til sin nye serie for BBC, 'The Green Planet', da han fandt en såkaldt Cholla kaktus i Californien.

Her forklarede Attenborough i første omgang, hvor sjælden planten er, og at den er særdeles farlig at komme i nærkontakt med.

Alligevel nærmede han sig den store kaktus og puttede sin hånd ind i midten af den.

Det skulle han ikke have gjort.

Flere tykke handske gennemboret

For på trods af flere lag tykke handsker som beskyttelse, efterlod det ham med en særdeles smertefuld håndskade, da kaktussens pigge, der er spidse som nåle, borede sig ind i huden.

- Denne Cholla er en virkelig fysisk fare. Den har disse meget tætte pigge i rosetter, så de peger i alle retninger, sagde Attenborough, da han havde sundet sig, og fortsatte:

- Hvis man stryger fingrene mod den, er det som at røre ved glas-splinter. De er så skarpe, at de stryger lige ind i din hud, og du har virkelig besvær med at få dem ud igen. Det er en farlig plante. Chollaen er en aggressiv overfaldsmand. Du må hellere gå lidt tilbage, og du må hellere passe på, lyder formaningen - som han altså ikke selv overholdte.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan ser en Cholla-kaktus ud tæt på, og det er tydeligt at se, at piggene ikke er til at spøge med. Foto: Ritzau Scanpix

Cholla-kaktusser står ofte i ørkenen - og flere sammen. Her en 'Cholla-have' i Joshua Tree Park i USA. Foto: Ritzau Scanpix

Det skyldes ikke mindst seriens producer, Michael Gunton. Han var således manden, der fandt på at sende den aldrende tv-legende ind i farezonen.

- En af glæderne ved at tage ude på en lokation er, at få Sir David til at udføre farlige ting. Så vi gjorde det, at vi gav ham en kevlar-underhandske på og uden på den en tyk svejsehandske, så man kan nok forestille sig, at det nærmest var så god en beskyttelse, som man kunne få. Han puttede modigt sin hånd ind i kaktussen, som vi bad ham om, men halvvejs inde formåede de her pigge stadig at gå gennem den tykke beskyttelse og gennembore hans hånd, lyder det.

Filmet over fire år

Britiske BBC er verdenskendte for deres fremragende naturprogrammer, og Sir David Attenborough er den mest kendte vært i den forbindelse - måske i hele verden. Hans bløde stemme og informative, forståelige måde at tale på, er velkendt af enhver.

'The Green Planet', der udkommer i tre dele, har været filmet gennem fire år i 26 lande, og viser det rige planteliv lige fra Amerika over Costa Rica til tværs gennem Europa.