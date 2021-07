Tv-par går fra hinanden

Melinda og Marvin kendt fra 'Too Hot to Handle' er ikke længere sammen

Der var amoriner i luften imellem Melinda Melrose fra USA og Marvin Anthony fra Paris, da de to mødte hinanden i sæson to af datingsuccessen 'Too Hot To Handle' på Netflix.

Parret forlod villaen glade og forelskede som kærester, men efter de vendte hjem til hverdagen, er kærligheden bristet.

Det bekræfter parret i det nye reunion-afsnit af programmet.

Her fortæller de, at det gik galt, da de to skulle på ferie sammen.

- Vi havde aftalt, at vi skulle mødes i Tulum i Mexico, men vi skændtes, og til sidst tog jeg ikke afsted, lyder det fra Marvin.

Den udlægning er Melinda dog tydeligvis ikke enig i.

- Vi skulle mødes i Mexico. Det er rigtigt. Selvfølgelig havnede vi i et skænderi, men han kunne have været den voksne og mødt op, siger hun og fortsætter:

- Men han besluttede sig for at aflyse flyet den dag, han skulle ankomme. Jeg blev efterladt i mørket. Jeg var pissed. Og så tager han til Mexico en måned senere. Jeg var bare så ked af det, lyder det fra Melinda.

På god fod

De fortæller dog videre, at de har lagt uenighederne bag sig, og at de nu er på talefod igen.

- I lang tid talte vi ikke sammen eller noget, siger Marvin og fortsætter:

- Men nu taler vi sammen og er på god fod igen. Vi må se, hvad der sker, lyder det fra Marvin, der ikke lægger skjul på, at han savner Melinda.

- Vi er ikke sammen mere, men jeg savner hende meget, siger han videre.

Siden har Melinda dog angiveligt fundet kærligheden på ny - og det med en anden af deltagerne fra 'Too Hot To Handle' - nemlig Peter Vigilante, som hun havde et godt øje til i starten af 'Too Hot To Handle'.

De to har flere gange på de sociale medier bekræftet, at de er mere end blot venner.

Ikke alt er, som det ser ud til, når 'Too Hot To Handle' bliver optaget. Bliv meget klogere på, hvad der er fup, og hvad der er fakta, lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------