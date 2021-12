Tv-par går fra hinanden

Det er ikke mere end et halvt år siden, at 'Selling Sunset'-stjernerne Chrishell Stause og Jason Oppenheim, som man kan følge i realityserien på Netflix, offentliggjorde, at de havde fundet kærligheden hos hinanden og var blevet kærester.

Forholdet holdt dog ikke længe, for de to er nu gået fra hinanden efter få måneder.

Både Chrishell Stause og Jason Oppenheim bekræfter bruddet på deres sociale medier, og her fortæller de også mere om, hvad der lægger til grund for, at de ikke længere danner par.

'Jason var og er min bedste ven, men vores idé om at skabe en familie stemmer ikke overens. Vores respekt for hinanden og ikke mindst kærlighed til hinanden vil dog ikke forsvinde i fremtiden', skriver Stause.

Parret bekræfter begge deres brud. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Vil fortsætte som venner

Jason Oppenheim skriver videre på sin Instagram-profil, at de to vil fortsætte med at være gode venner.

'Chrishell og jeg er ikke længere sammen, men vi vil blive ved med at være venner, og vi vil altid elske hinanden og støtte hinanden. Hun var den mest fantastiske kæreste, jeg nogensinde har haft', skriver han og fortsætter:

'Vi har dog forskellige meninger om, hvad en familie er, men vi fortsætter med at have stor respekt for hinanden.

De to annoncerer deres brud kun et par dage efter, at de er blevet færdige med at optage femte sæson af det populære realityprogram, hvor man følger mæglerfirmaet Oppenheim Group.

Chrishell Stause har tidligere været gift med skuespilleren Justin Hartley. De to blev skilt i slutningen af 2019.