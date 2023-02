Tv-station bestormet af klager over influencer

Den norske medieprofil og influencer Sophie Elise Isachsen er havnet i uføre over et opslag på Instagram. Nu vælter klagerne også ind hos NRK

Søndag postede den norske influencer og podcastvært Sophie Elise Isachsen et billede på Instagram, der i den grad har vakt røre i Norge.

På billedet kunne man se Sophie Elise Isachsen i selskab med en veninde, der havde en lille pose med hvidt pulver i den ene hånd, og til billedet havde influenceren skrevet:

'Livet bliver en milliard gange morsommere, hvis bare man er ligeglad'.

Sophie Elise, der primært er kendt som influencer og har knap 600.000 følgere på Instagram, arbejder dog også som podcastvært for den norske pendant til DR, NRK.

Og sagen har nu ifølge VG betydet, at det såkaldte Kringkastingsråd, som behandler klager over NRK, har modtaget hele 1188 klager over Elise Sophie Isachsen.

Ingen konsekvenser

Sagen har fået tillidsmand i NRK Rolf Johansen til at råbe vagt i gevær og påpege, at havde Sophie Elise Isachsen været fastansat hos NRK, ville der ikke have været nogen tvivl om, at det ville have haft konsekvenser for hendes ansættelse.

Allerede tirsdag meddelte tv-stationen dog, at sagen ikke kommer til at få konsekvenser for influencerens podcast.

'Vi har snakket med Sophie Elise. Det aktuelle billede er ikke taget i NRK-sammenhæng eller postet på nogen af NRK's platforme, så det ville ikke være korrekt af os at kommentere det'.

'Med de oplysninger, Sophie Elise har givet os, så får dette ikke konsekvenser for samarbejdet mellem hende og NRK, og podcasten kommer som planlagt på torsdag,' lød det fra fungerende redaktør i NRK Underholdning Christina Rezk Resar i en mail til VG.

