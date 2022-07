Tv-stjerne anholdt

Den 29-årige skuespiller Blake Jenner blev anholdt for at køre bil i påvirket tilstand

'Glee'-stjernen Blake Jenner blev for nylig anholdt og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.

Det skriver TMZ.

Blake Jenner, der fra 2012 til 2015 spillede rollen som Ryder Lynn i hitserien, kom i politiets søgelys, da han kørte over for rødt klokken 23:30 i sidste weekend, bekræfter politiet i Burbank til kendissitet.

Det fik betjente til at sætte efter, og da de fik standset bilen med den 29-årige skuespiller, udviste han tegn på at være påvirket, hvorfor han blev testet.

Det gik ikke så godt, hvor han blev taget med på stationen og siden løsladt. Han skal dog stadig møde for retten på et senere tidspunkt.

Udover rollen som Ryder Lynn i 'Glee' er Blake Jenner også kendt for Netflix-serien 'What/If.', hvor han spillede over for Renee Zellweger, ligesom han har lagt stemme til computerspillene NBA 2K19 og NBA 2K20.

Han blev senest færdig med optagelserne til filmen 'Paradise City', hvor han spiller over for John Travolta og Bruce Willis.