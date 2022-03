Tv-stjerne død: Peter Bowles blev 85 år

Den britiske skuespiller Peter Bowles er død af kræft, 85 år gammel.

Det skriver flere medier, blandt andre BBC.

I en udtalelse siger hans agent, at Bowles 'desværre er død af kræft'.

Peter Bowles' karriere strakte sig over mere end seks årtier, hvor han kunne opleves på såvel teaterscener, film og tv.

Mest kendt blev han for sin rolle som Richard Devere i sitcom-serien 'Han, hun og godset' ('To the Manor Born'), der havde premiere i 1979 og blev sendt over flere sæsoner. Siden er den flere gange blevet genudsendt.

Pete Bowles og Penelope Keith i en scene fra 'Han, hun og godset'. Foto: Don Smith/Radio Times/Getty Images

Seerne var ikke mindst begejstrede for hans samspil med Penelope Keith i rollen som godsejerenken Audrey Forbes-Hamilton - som han i øvrigt efterfølgende bevarede et varmt venskab med.

Over 20 millioner briter kiggede med, når serien rullede over skærmen.

Bowles' karriere startede karrieren på teatret Old Vic Theatre i London i 1956.

Den sidste sceneoptræden havde han som 81-årig i forestillingen 'The Exorcist' på Phoenix Theatre.

Peter Bowles efterlader sig hustruen, Susan, som han giftede sig med i 1961, samt parrets tre børn - Guy, Adam og Sasha.