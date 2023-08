Tv-stjerne er blevet far: Deler video fra fødsel

Brody Jenner, der er kendt fra blandt andet MTV-serien 'The Hills', har haft nok at se til denne sommer.

På Instagram afslører han nemlig, at ham og hans forlovede, den 26-årige surfer Tiarah 'Tia' Blanco, for to uger siden blev forældre.

'Vores lille pige, Honey Rae Jenner, kom til verden den 29. juli. Mor og baby har det strålende. Vi er ufatteligt forelskede og har værdsat denne dyrebare tid sammen som familie. Vi vil gerne takke alle for deres kærlighed og støtte', skriver han i sit opslag.

39-årige Brody Jenner, der er Caitlyn Jenners søn og dermed storebror til reality-dronningerne Kendall og Kylie Jenner, har i sit opslag delt en video fra fødslen, som foregik i et vandbassin i hjemmet.

Her kan man se Tiarah Blanco føde, mens Brody Jenner støtter hende lige bagved.

Se videoen her. Artiklen fortsætter under opslaget ...

Dansk hilsen

I kommentarsporet strømmer lykønskningerne ind til parret. Og der er også kommet en her fra andedammen.

'Tillykke from Denmark', skriver profilen 'Denrigtigemorjette', som tilhører realitystjernen Jette Merete Bertelsen, der blev kendt som Mor Jette til datteren Jessica Pricilla i programmet 'Mig og min mor', der kørte på Kanal 4 i seks sæsoner og som stadig kan findes på Discovery+.

Brody Jenner med sin forlovede, Tia Blanco. Tia Blanco er professionel surfer og vandt guld i både 2015 og 2016 ved International Surfing Associations mesterskaber. Foto: Privat

Kærlighed i luften

Det var blot i juni sidste år, at Brody Jenner kunne afsløre, at han altså danner par med Tia Blanco. Tv-kendissen delte et billede på Instagram, hvor man kunne se dem på tur i tropiske omgivelser.

Brody Jenner har tidligere dannet par med blogger Kaitlynn Carter. De blev forlovet i 2016 og blev gift ved en uformel ceremoni på Bali i 2018.

De nåede dog aldrig at få papir på ægteskabet i USA og gik fra hinanden i 2019. Carter fandt kort tid efter sammen med popstjernen Miley Cyrus, som hun nåede at være sammen med i en måned under stor pressebevågenhed.