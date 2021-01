Tv-stjerne er død

Skuespillerinden Marion Ramsey er særligt kendt for sin rolle som Laverne Hooks i 'Politiskolen'-filmene

Marion Ramsey er død. Hun blev 73 år.

Det bekræftes af hendes manager, Roger Paul i en udtalelse til Variety.

Her fortæller han, at det skyldes sygdom - uden at specificere det nærmere. Overfor CNN bekræftes dødsfaldet ligeledes.

- Hendes passion for at optræde og dele sit hjerte med verden var enorm, siger Roger Paul.

Skuespilleren er særligt kendt for sin rolle som betjenten Laverne Hooks i 'Politiskolen'-filmene, der var et kæmpehit i 1980'erne og introducerede verden for muntre karakterer som Carey Mahoney, spillet af Steve Guttenberg, og Moses Hightower, spillet af Bubba Smith.

Det blev til i alt seks film om 'Politiskolen' – og Marion Ramsey var med i dem alle.

Karrieren toppede med rollen som Laverne Hooks, men hun kunne også skrive roller i 'Beverly Hills, 90210' og 'MacGyver' på et flot cv.

'Politiskolen' blev et kæmpe hit i 80'erne. Foto: Getty Images

'I 80'erne kastede 'Politiskolen'-filmene en lang skygge over komediegenren – de var overalt og alle så dem. Marion Ramsey var hysterisk morsom som Hooks, en dygtig skuespillerinde', skriver den britiske producer Jonathan Sothcott på Twitter.

Marion Ramseys sidste rolle blev i filmen 'When I Sing' fra 2018.