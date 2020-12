Tv-stjerne fik usædvanligt corona-symptom

Den 62-årige amerikanske tv-stjerne Ellen DeGeneres afslørede den 10. december, at hun var blevet smittet med corona. Hun har derfor været sygemeldt og i karantæne lige siden. Nu melder hun imidlertid ud, at hun igen har det ganske glimrende. Men samtidigt afslører hun et voldsomt smertefuldt symptom, hun fik i forbindelse med sygdommen.

Det skriver flere medier heriblandt Deadline og Hollywood Reporter

For et par dage siden opdaterede hun sin tilstand i forbindelsen med sygdommen på Twitter med en video. Her siger hun blandt andet følgende:

'Jeg har det virkelig godt. Men en ting, som de ikke fortæller dig er, at man får ulidelige rygsmerter. Jeg vidste ikke, at det var et symptom, men jeg har talt med nogle mennesker...Hvem vidste det? Og hvorfor?'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Det amerikanske medie Deadline skriver imidlertid, at de amerikanske sundhedsmyndigheder 'Centers for Disease Control' allerede tidligere har meldt ud, at muskel-smerter og andre krops-smerter kan være symptomer på Covid 19.

Dårlig opførsel

Det er imidlertid ikke nogen overdrivelse at sige, at Ellen DeGeneres generelt har haft et forfærdeligt år her i 2020. Allerede i marts måned røg den verdensberømte talkshow-værtinder ud i blæsevejr, da komikeren Kevin T. Porter på Twitter kaldte hende et usædvanligt dårligt menneske og henviste til, at hun behandler sine medarbejdere på en meget dårlig måde.

Herefter boblede det frem med vidnesbyrd på Ellen DeGeneres dårlige opførsel på både de sociale medier samt i medierne.

Her ses Ellen Degeneres i sit eget talkshow. Foto: Ritzau Scanpix.

