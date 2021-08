Tv-stjerne giver ikke op

'The Hills'-stjernen Heidi Montag har fået foretaget en operation i håb om at blive gravid igen

Det er ikke altid lige let at blive gravid. Det kan Heidi Montag skrive under på.

34-årige Montag gør ellers alt, hvad hun kan, for at blive gravid med barn nummer to.

I en ny Youtube-video torsdag fortæller 'The Hills'-stjernen, at hun skal gennemgå en operation, hvor hendes livmoderpolypper skal fjernes.

'Jeg var meget nervøs for operationen i går aftes, men i dag er jeg spændt,' siger Heidi Montag lige før operationen finder sted.

'Jeg håber, at operationen virker, og at det er den eneste grund til, at jeg ikke har kunnet blive gravid'.

Efterfølgende sagde Montag, at hun havde det rigtig godt og var meget glad for, at operationen var overstået.

Heidi Montag har i forvejen en treårig dreng med Spencer Pratt, som hun har været gift med siden 2009.

Realityparret mødte hinanden i MTV's serie 'The Hills', hvor de blev kendt for deres dramaer og Montags mange skønhedsoperationer.

i februar afviste hun rygter om, at hun ventede sit andet barn med Pratt.

'Nej, jeg er ikke gravid endnu. Bare lidt overvægtig,' skrev hun på Twitter.