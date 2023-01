Tv-stjerne: Hader at have tøj på

Amanda Holden hader at have tøj på. Det fortæller hun i et nyt tv-program

De fleste kender nok Amanda Holden fra tv-succesen 'Britain's Got Talent', men for tiden er tv-stjernen aktuel i sit nye program, 'The Italian Job', hvor hun i selskab med sin ven Alan Carr skal istandsætte et luksuriøst sommerhus på Sicilien.

Men selvom programmet handler om at istandsætte et sommerhus, er der også lejlighed til at fortælle lidt om sig selv. Og den chance griber Amanda Holden i programmet, skriver The Sun.

- Jeg hader at have tøj på, udbryder 'Britain's Got Talent'-stjernen til Alan Carr, mens de to slentrer rundt på den italienske ø, hvor solen brager ned.

- Du er dybest set nudist, responderer Carr.

Og det giver Holden Carr ret i.

Kjoleklager

I 2020 fik Amanda Holden flere seere af 'Britain's Got Talent' til at rase. Det skete, da hun var trukket i en kjole, som flere mente var for 'vulgær'.

235 seere valgte at klage over kjolen, som flere mente måtte være en fejl fra stylistens side.

Amanda Holden fik også fans til at klage over et kjolevalg året inden.

Dengang fortalte Amanda Holden, at hun da er glad for, at hendes figur stadig kan tiltrække opmærksomhed.

- Jeg elsker, at folk stadig taler om mine trætte gamle bryster, og jeg er næsten 50, sagde hun dengang til magasinet You.