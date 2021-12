Tv-stjerne hylder sin døde baby

Der er ikke nogen udenforstående, der rigtigt kan finde ud af, om de egentlig er et klassisk kærestepar, eller om de bare har datet lidt frem og tilbage og valgt at få et barn sammen.

Derfor findes der nærmest heller ikke billeder af Nick Cannon og sangerinden Alyssa Scott sammen.

Det er derimod er et uomtvisteligt faktum, at forældreparret lige nu befinder sig i dyb, dyb sorg.

I søndags mistede de således, som Ekstra Bladet skrev forleden, deres fem måneder gamle øjesten, Zen, der på tragisk vis døde af kræft i hjernen.

Brød sammen

Nick Cannon, der er rapper, komiker og skuespiller og har sit eget populære tv-show 'The Nick Cannon Show', delte selv den kedelige nyhed med verden i tirsdags, hvor han brød sammen for åben skærm, og nu har han så allerede fået foreviget et minde om lille Zen på kroppen.

Det er sket hos tatovøren, der har tuschet Zen klædt ud som engel med en glorie over sig.

Det skriver det amerikanske medie TMZ, der af alle steder er stødt på Nick Cannon uden for dennes specialtandlæge efter en tredobbelt rodbehandling.

- Jeg var i megen smerte (da han fik tatoveringren, red.), men det var dét værd, og nu vil jeg altid have min søn ved min side, fortæller Nick Cannon til mediet.

Sådan ser tatoveringen, der nu pryder Nick Cannons krop, ud. Lille afdøde Zen på fem måneder tegnet som fredfyldt engel. Privatfoto

Her fortalte han ifølge TMZ, at han og Alyssa Scott begge kæmper med sorgen, og at han forsøger at bearbejde det hele ved at finde måder at sikre, at hans afdøde yngstesøn altid vil være i hans tanker og bønner.

Tvillinger med Carey

Zen er således ikke det eneste barn, Nick Cannon er far til. Så langt fra. Faktisk har han fået hele seks af slagsen ud over Zen.

Blandt andet har han tvillinger på 10 år med sanglærken Mariah Carey, som han var gift med mellem 2008 og 2016.

Det kom som et chok for fans af Nick Cannon, at sønnen pludselig døde i søndags. Det er således lykkedes for Nick og Alyssa at holde Zens kamp mod kræften helt hemmelig.

Til gengæld er der nu fuld åbenhed - også fra den sørgende moders side.

I stedet for en tatovering hylder hun Zen med et dybt rørende mindeopslag på Instagram, som du kan se herunder.

Vi skal advare mod en video, der med garanti sætter gang i tårekanalerne - især hvis du selv er forælder.