Tv-stjerne risikerer fængsel

Et slagsmål på en natklub tidligere i år kan få konsekvenser for Farrah Abraham.

Den amerikanske tv-stjerne, der blev kendt fra det amerikanske svar på 'De unge mødre', 'Teen Mom', men som siden er blevet mest kendt for sine skandaler og pornofilm, nægter sig skyldig i tiltalen for vold.

Det skriver Page Six, der også er i besiddelse af retsdokumenter. Her fremgår det, at hun oprindelig var sigtet for to tilfælde af vold mod en kvinde, som arbejdede som sikkerhedsvagt. Siden blev den ene af de to sigtelser dog droppet efter et retsmøde torsdag, men den anden står ved magt.

Anklagemyndigheden hos Los Angeles City fortæller til Page Six, at Farrah Abraham risikerer op til seks måneders fængsel, hvis hun bliver dømt i sagen.

Slog sikkerhedsvagt

Episoden fandt sted på en natklub 16. januar i år, hvor den 31-årige tv-kendis festede med en veninde. Et øjenvidne fortæller ifølge mediet, at Farrah Abraham blev bedt om at forlade natklubben, fordi hun skabte problemer, hvorefter hun gav sikkerhedsvagten en lussing.

Herefter blev hun civilt anholdt, indtil politiet dukkede op og arresterede hende.

Det er ikke første gang, at Farrah Abraham er i problemer med politiet. I 2018 erklærede hun sig skyldig i en misdemeanor - en mindre alvorlig overtrædelse af loven - efter en episode med en sikkerhedsvagt på et hotel.

Dengang blev hun idømt to års prøvetid og fem dages samfundstjeneste, som hun har afsonet.

